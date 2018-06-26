Посол Египта восхитился организацией чемпионата мира — 2018

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Посол Египта Ихаб Наср похвалил Россию за организацию чемпионата мира — 2018, передает RT.

«Я имел возможность наблюдать, как российское правительство готовилось к чемпионату мира, и я был впечатлен. Инфраструктура, стадионы, аэропорты, дороги — все прекрасно. Усилия российских друзей впечатляют. Поздравляю с такой отличной организацией!

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Мне особенно нравится, что множество египтян получили возможность оценить красоты России, не только Москву и Санкт-Петербург. Сюда приехали около трех тысяч египетских болельщиков», — сказал посол.

Подопечные Эктора Купера покинули мундиаль после группового этапа, не набрав ни одного очка. Сборная России вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с командой Испании.

Ранее сообщалось, что самый возрастной игрок в истории ЧМ не собирается завершать карьеру.