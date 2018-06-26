В Госдуме заявили о «плясках на костях» после поражения сборной России

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 против Уругвая (0:3), передает «Советский спорт».

Об этом член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) написал в своем аккаунте в твиттере.

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«Как сразу вновь оживились критики нашей сборной. Еще вчера все хвалили и восхищались, а стоило проиграть и опять «пляски на костях».

Я считаю ничего особенного не случилось. На выход из группы этот результат уже не влиял. А 1/8 финал это уже не шутки с любым соперником», — написал Лебедев.

За выход в четвертьфинал домашнего мундиаля подопечные Станислава Черчесова поспорят с командой Испании.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков считает провокацией призывы проверить сборную России на допинг.