Колобков считает провокацией призывы проверить сборную России на допинг

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Министр спорта России Павел Колобков ответил на призывы представителей Американского антидопингового агентства (USADA) провести расследование в отношении футболистов сборной России по футболу, передает RT.

USADA ранее призвало проверить российских футболистов на применение запрещенных препаратов после двух побед на чемпионате мира — 2018.

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«Руководство USADA часто делает странные, провокационные заявления. К этому уже стоит привыкнуть. За борьбу с допингом на чемпионате мира отвечает ФИФА. Она провела свое расследование, никаких вопросов к сборной России нет.

Хочется посоветовать главе USADA заниматься вопросами антидопинговой политики внутри самих США», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Колобков доволен чемпионатом мира — 2018.