Роналду побил антирекорд сборной Португалии

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не забил пенальти в матче третьего тура чемпионата мира — 2018 против команды Ирана (1:1), сообщает «Советский спорт».

Этот одиннадцатиметровый стал первым за 52 года, который не удалось реализовать «команде избранных» на чемпионатах мира. Таким образом, форвард стал первым с 1966 года игроком сборной Португалии, кто не смог забить пенальти (без учета серий пенальти) на мундиале.

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На ЧМ-2018 33-летний нападающий забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что сборную Португалии оградили от болельщиков двойным забором.