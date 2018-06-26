Наставник сборной Англии оценил организацию чемпионата мира — 2018

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался об организации чемпионата мира — 2018 в России, передает Sport24.

«И в Волгограде, и в Нижнем Новгороде все было отлично. Стадионы, инфраструктура, классные условия. Арены абсолютно потрясающие! Очень красивые в плане архитектуры.

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А в Санкт-Петербурге для нас специально перекрывали дорогу, когда мы возвращались после игры с Тунисом. Очень приятно, в России о нас очень заботятся», — сказал специалист.

Англичане одержали три победы из трех на групповом этапе мундиаля и вышли в плей-офф.

Ранее футболист сборной Англии Кайл Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды.