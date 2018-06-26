ЧМ-2018 стал рекордным по числу пенальти за турнир
На чемпионате мира — 2018 в России установлен рекорд по количеству назначенных пенальти в истории турнира, сообщает ТАСС.
Назначенный одиннадцатиметровый в матче третьего тура мундиаля между командами Португалии и Ирана стал 19-м на чемпионате мира — 2018. Отмечается, что при назначении пенальти судья воспользовался просмотром видеоповтора.
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Ранее 18 пенальти было назначено на чемпионатах мира в Италии (1990), Франции (1998), а также на Кубке мира 2002 года, которое проходило в Южной Корее и Японии.
Также уточняется, что из 19 пенальти игроки смогли реализовать лишь 14 ударов (73,7%).