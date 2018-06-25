Экс-наставник ЦСКА отметил игру Уругвая в матче ЧМ-2018 против России
Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев отметил игру Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против России, передает НСН.
«Уругвай очень неплохо выглядел, команда опытная, которая фактически выжимает любой момент. У нас, если момент и был, то у Дениса Черышева», — заявил специалист.
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Национальная команда Уругвая разгромила Россию со счетом 3:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Луис Суарес стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Россией и Уругваем.