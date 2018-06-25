Суарес стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Россией и Уругваем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/367/11814367/RIAN_5556844.HR-pic905-895x505-48060.jpg">

Нападающий сборной Уругвая и каталонской «Барселоны» Луис Суарес стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против России, сообщает «Советский спорт».

Форвард отличился эффектным ударом со штрафного на десятой минуте встречи, что помогло его команде открыть счет и комфортно чувствовать себя по ходу всей игры.

Реклама

Таким образом, Уругвай вышел с первого места из группы А.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сборная России проиграла Уругваю в матче ЧМ-2018.