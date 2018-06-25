Экс-наставник сборной России: лучше сыграть с Португалией в плей-офф ЧМ-2018

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Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев заявил, что подопечным Станислава Черчесова лучше сыграть с Португалией в плей-офф чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Нам лучше играть с Португалией, потому что там предельно все ясно – Криштиану Роналду и все остальные. Испанцы показывают в целом очень сложный футбол и россиянам будет слишком тяжело. Без мяча мы потеряем много энергии», — сказал Игнатьев.

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Сборная России уступает Уругвая после первого тайма со счетом 0:2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Игорь Акинфеев сравнялся с Виктором Онопко по количеству матчей за сборную России.