Экс-наставник сборной России: лучше сыграть с Португалией в плей-офф ЧМ-2018
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев заявил, что подопечным Станислава Черчесова лучше сыграть с Португалией в плей-офф чемпионата мира по футболу, передает НСН.
«Нам лучше играть с Португалией, потому что там предельно все ясно – Криштиану Роналду и все остальные. Испанцы показывают в целом очень сложный футбол и россиянам будет слишком тяжело. Без мяча мы потеряем много энергии», — сказал Игнатьев.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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