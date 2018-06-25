Боярский дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Уругваем

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Российский актер Михаил Боярский дал прогноз на матч заключительного тура чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем, передает RT.

«Я думаю, что мы выиграем со счетом 1:0. В любом случае, что бы ни произошло, если мы выиграем или сыграем вничью — мы на первом месте в группе, если проиграем — на втором. Ничего не решается. Просто интересно, с кем мы будем играть», — сказал Боярский.

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Также актер считает, что подопечным Станислава Черчесова будет выгоднее сыграть с португальцами в плей-офф мундиаля.

«Мне предпочтительней будет, если сыграем с Португалией. Португальцы держатся на лидере, на Криштиану Роналду. Его можно будет нейтрализовать. А вот Испания целиком и полностью команда играющая, это будет сложнее», — добавил Боярский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Денис Мацуев и Михаил Боярский сорвали голос на матче сборной России.