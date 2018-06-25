Кержаков сказал, кто будет более удобным соперником для России в 1/8 финала ЧМ-2018

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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал более удобного соперника для подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Можно было бы сказать, что Иран, но я в это мало верю. Лучше сказать, совсем не верю. Выбирая между Испанией и Португалией – не скажу, кто из них более предпочтительный оппонент. Они играют в разный футбол, это команды одного уровня. Что и показала игра между ними. Обе команды будут трудными соперниками для нас», — сказал Кержаков.

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Национальная команда России сыграет против уругвайцев 25 июня в Самаре.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

«Газета.Ru» проведет онлайн трансляцию встречи Россия — Уругвай.

Ранее экс-форвард сборной России выделил всю команду на ЧМ-2018.