Самый возрастной игрок в истории ЧМ выйдет в стартовом составе Египта
Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари выйдет в стартовом составе сборной Египта на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии, сообщает «Советский спорт».
Таким образом, он станет самым возрастным футболистом в истории мундиалей. Его возраст — 45 лет и 5 месяцев.
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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее были объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Египтом и Саудовской Аравией.