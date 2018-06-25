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Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился фотографией из Калининграда, сообщает «Советский спорт».

«Все готово к завтрашнему матчу в Калининграде», — написал Рамос в своем инстаграме под фотографией с тренировки команды.

Встреча между сборными Испании и Марокко состоится 25 июня на стадионе «Калининград».

Ранее сообщалось, что сборная Испании прилетела в Калининград на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Марокко.