Рамос поделился фотографией из Калининграда
Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился фотографией из Калининграда, сообщает «Советский спорт».
«Все готово к завтрашнему матчу в Калининграде», — написал Рамос в своем инстаграме под фотографией с тренировки команды.
Встреча между сборными Испании и Марокко состоится 25 июня на стадионе «Калининград».
Ранее сообщалось, что сборная Испании прилетела в Калининград на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Марокко.