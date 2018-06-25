Вратарь сборной Польши назвал фантастической атмосферу на ЧМ-2018 в России

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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны поделился мнением об атмосфере на чемпионате мира 2018 года, который проходит в России.

«Атмосфера на чемпионате мира фантастическая, она было такой как в Москве, так и здесь, в Казани, жаль, что наша игра оставит не очень хорошие воспоминания об этом турнире. Сегодня соперник и правда сыграл лучше нас, они доминировали на протяжении всего матча», — приводит слова Щенсны ТАСС.

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Встреча между сборными Польши и Колумбии, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе H лидируют сборные Японии и Сенегала, набравшие по четыре очка. Третье место занимает команда Колумбии (3 очка). Замыкает турнирную таблицу Польша (0), которая потеряла шансы на выход в 1/8 финала мундиаля.