Обладатель Кубка Стэнли посетил расположение футболистов сборной России
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, завоевавший в прошедшем сезоне Кубок Стэнли, посетил расположение сборной России по футболу, сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба национальной команды, футболисты находятся в Самаре, где 25 июня они сыграют против команды Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился информацией насчет того, когда будут объявлены даты турне Кубка Стэнли по России.
А у нас гость! Все узнали недавнего триумфатора? �� pic.twitter.com/e0ibwrZEU4— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.