Обладатель Кубка Стэнли посетил расположение футболистов сборной России

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, завоевавший в прошедшем сезоне Кубок Стэнли, посетил расположение сборной России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба национальной команды, футболисты находятся в Самаре, где 25 июня они сыграют против команды Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился информацией насчет того, когда будут объявлены даты турне Кубка Стэнли по России.