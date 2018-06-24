Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Колумбия — Польша
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Польши, сообщает «Советский спорт».
На его счету две результативные передачи, которые принесли колумбийцам победу с разгромным счетом 3:0.
Реклама
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018.
Congrats to @Budweiser #ManoftheMatch @jamesdrodriguez! #POLCOL pic.twitter.com/TTj9hzpuOT— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 24 июня 2018 г.