Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Колумбия — Польша

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Польши, сообщает «Советский спорт».

На его счету две результативные передачи, которые принесли колумбийцам победу с разгромным счетом 3:0.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018.