ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11639035/57937ba2c46188fb328b4580-pic905-895x505-3464.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу, сообщает ТАСС.

ФИФА передала результаты своего расследования во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело. Об этом было сказано в пресс-релизе организации.

Реклама

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее наставник Уругвая отметил прогресс сборной России к ЧМ-2018.