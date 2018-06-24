Иностранных болельщиков поразили «Алые паруса» во время ЧМ-2018

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Иностранные болельщики были поражены праздником выпускников «Алые паруса», который прошел в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Такого в своей жизни я еще не встречал», — сказал болельщик сборной Колумбии.

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А мексиканский фанат сравнил «Алые паруса» с выпускным у себя на родине.

«У нас в Мексике все не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего» — заявил мексиканец.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее колумбийский фанат потерял работу, из-за того что пронес алкоголь на матч ЧМ-2018.