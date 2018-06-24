Иностранных болельщиков поразили «Алые паруса» во время ЧМ-2018
Иностранные болельщики были поражены праздником выпускников «Алые паруса», который прошел в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Такого в своей жизни я еще не встречал», — сказал болельщик сборной Колумбии.
А мексиканский фанат сравнил «Алые паруса» с выпускным у себя на родине.
«У нас в Мексике все не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего» — заявил мексиканец.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее колумбийский фанат потерял работу, из-за того что пронес алкоголь на матч ЧМ-2018.
������������ В добрый путь!!!!#ПятыйКанал #АкционерныйБанкРОССИЯ #АлыеПаруса2018 pic.twitter.com/RUBG6SFweo— Пятый канал Новости (@5tv) 23 июня 2018 г.