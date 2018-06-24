Колумбийский фанат потерял работу, из-за того что пронес алкоголь на матч ЧМ-2018
Колумбийский фанат Луис Фелипе Гомес потерял работу из-за опубликованного в интернете видео, где он пьет алкоголь из бинокля во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Колумбией и Японией в Саранске, сообщает «Советский спорт».
Из-за своей выходки Гомес был уволен из известной колумбийской авиакомпании. Министерство иностранных дел Колумбии напомнило болельщикам о правилах поведения на стадионах в России и запрете проносить на матчи алкоголь, передает BBC.
Сборная Колумбии сыграет с Польшей 24 июня в Казани.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.
Ранее болельщики сборной Колумбии спасли жизнь россиянину.
Colombia's Foreign Office has reminded fans to behave themselves while in Russia after a group of Colombian supporters used a pair of false binoculars to smuggle liquor into yesterday's Japan game.pic.twitter.com/zwxsDdtxvE— Carl Worswick (@cworswick) 20 июня 2018 г.