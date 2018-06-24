Колумбийский фанат потерял работу, из-за того что пронес алкоголь на матч ЧМ-2018

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Колумбийский фанат Луис Фелипе Гомес потерял работу из-за опубликованного в интернете видео, где он пьет алкоголь из бинокля во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Колумбией и Японией в Саранске, сообщает «Советский спорт».

Из-за своей выходки Гомес был уволен из известной колумбийской авиакомпании. Министерство иностранных дел Колумбии напомнило болельщикам о правилах поведения на стадионах в России и запрете проносить на матчи алкоголь, передает BBC.

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Сборная Колумбии сыграет с Польшей 24 июня в Казани.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Ранее болельщики сборной Колумбии спасли жизнь россиянину.