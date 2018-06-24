Легенду сборной Испании не пустили на иранский телеканал из-за прически

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Бывший защитник сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль не смог выступить в качестве эксперта на иранском телеканале из-за пышной прически, сообщает «Би-би-си».

Чемпион мира в составе «красной фурии» должен был появиться в студии одного из иранских телеканалов перед матчем второго тура чемпионата мира — 2018 между командами Испании и Ирана, однако экс-игрока «Барселоны» не пустили в эфир из-за его знаменитой прически.

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Отмечается, что местным телевизионным компаниям не разрешают пускать в эфир людей, чья внешность может вызвать вопросы у мусульман.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий одиннадцатого игрового дня чемпионата мира.