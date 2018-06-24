Кадыров сделал подарок Салаху

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил игровую футболку «Ахмата» нападающему сборной Египта по футболу Мохамеду Салаху, сообщает «Советский спорт».

Об этом глава региона написал на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров организовал ужин в честь египетской команды, которая лишилась шансов на выход в 1/8 финала чемпионата мира. На нем он также присвоил Салаху звание почетного гражданина республики.

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«Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным клубом «Ахмат», — написал политик.

Подопечные Эктора Купера заключительный матч на чемпионате мира — 2018 проведут против команды Саудовской Аравии. Матч состоится 25 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Салах стал почетным гражданином Чечни.