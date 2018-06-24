Капитан сборной Туниса поражен организацией чемпионата мира — 2018

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Полузащитник сборной Туниса по футболу Вахби Хазри поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

«Да, мы не смогли добиться положительного результата, но мы все равно довольны тем, что находимся в вашей стране. У нас с вами страны очень разные, и мне у вас тоже очень нравится — нас хорошо встретили, организация турнира и внимание к безопасности исключительные, очень красивые и удобные стадионы.

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Думал, меня будет многое удивлять, но я, скорее, поражен с хорошей точки зрения», — заявил Хазри.

Сборная Туниса потерпела поражения в двух стартовых матчах на мундиале и лишилась шансов на выход из группы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий одиннадцатого игрового дня чемпионата мира.