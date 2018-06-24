Хиддинк считает неправильными стереотипы о России за границей

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк признался, что за границей у людей существует неверное представление о России, передает «СЭ».

«Многие думают о русских бог знает что, совершенно неправильные вещи. Хотя обо всех складываются несправедливые стереотипы. И о России многие за границей думают безумные вещи. При том что простые русские люди на самом деле очень гостеприимны», — сказал специалист.

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Также Хиддинк отметил, что русские люди действительно чувствовали себя зажато в начале чемпионата мира — 2018.

«Да, все начали праздновать, даже еще не отыграв ни одного матча. А русские словно боятся показывать, что они радуются жизни. Спускаюсь, например, в московское метро. Сначала вижу мужчину в огромном сомбреро, а за ним — группу веселых мексиканцев. А на другом эскалаторе стоят русские и смотрят на них во все глаза с огромным удивлением. Как на людей с другой планеты», — заявил тренер.

Ранее сообщалось, что Хиддинк удивлен выступлением сборной России на чемпионате мира — 2018.