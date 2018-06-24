Тренер сборной Хорватии раскритиковал поведение наставника Аргентины

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал наставника команды Аргентины Хорхе Сампаоли после матча второго туру группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

«Сампаоли не пожал мне руку и не поздравил с победой после игры. Я никогда себе не позволял уходить с поля, не пожав руки своему оппоненту. Я перед матчем подарил Сампаоли футболку сборной Хорватии. Надеюсь, он это запомнит на всю свою жизнь.Нужно оставаться мужчиной при любой ситуации. Считаю, что Сампаоли не может быть великим тренером, раз он позволяет себе такое поведение», — приводит слова Далича 24sata.hr.

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Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очков), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. Второе место занимает команда Нигерии (3). У Аргентины и Исландии равное количество очков (1).