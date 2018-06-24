Полузащитник сборной Бельгии Азар поблагодарил Москву

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился впечатлениями от победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщает «Советский спорт».

«Сегодня была невероятная поддержка. Рад, что удалось взять три очка. Спасибо всем и спасибо Москве!» — написал футболист в инстаграме.

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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В группе G лидирует сборная Бельгии, набравшая шесть очков. 24 июня в матче второго тура встретятся команды Англии и Панамы.