Сестра Неймара призналась, что влюбилась в Россию на ЧМ-2018
Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран поделилась своими впечатлениями о России, сообщает «Советский спорт».
«Люди! Я влюблена в Россию! Город, в котором мы находимся, — Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, и там прохладнее.
Как вы знаете, я люблю толстовки, и вчера было отличное время для толстовки Rolling Stones. Оставайтесь на связи, и я покажу вам все, что у меня будет для вас в России», — написала Бекран в своем инстаграме.
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Отмечается, что база сборной Бразилии находится в Сочи.
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