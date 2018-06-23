Сестра Неймара призналась, что влюбилась в Россию на ЧМ-2018

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Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран поделилась своими впечатлениями о России, сообщает «Советский спорт».

«Люди! Я влюблена в Россию! Город, в котором мы находимся, — Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, и там прохладнее.

Как вы знаете, я люблю толстовки, и вчера было отличное время для толстовки Rolling Stones. Оставайтесь на связи, и я покажу вам все, что у меня будет для вас в России», — написала Бекран в своем инстаграме.

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Отмечается, что база сборной Бразилии находится в Сочи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее британский журналист, футбольный обозреватель The New-York Times Рори Смит рассказал о своей поездке на российском поезде.