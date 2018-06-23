Троим британским фанатам запретили посещать игры ЧМ-2018 за нацистское приветствие

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Троим болельщикам сборной Англии запретили посещать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за инцидента с нацистским приветствием. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Sky News, один из фанатов лишился права на посещение футбольных матчей сроком на пять лет.

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Фанаты сборной Англии по футболу, приехавшие на чемпионат мира — 2018, исполняли профашистские песни в одном из баров Волгограда перед матчем команды со сборной Туниса. При этом поклонники футбола вскидывали руки в нацистском приветствии и пели песни с антисемитскими высказываниями.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании и Футбольная ассоциация Англии (FA) проведут расследование инцидента с участием английских болельщиков, скандирующих нацистское приветствие.