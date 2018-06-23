Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче ЧМ-2018

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Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:1. Об этом сообщает «Советский спорт».

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Карлос Вела и Хавьер Эрнандес. Единственный гол за южнокорейскую команды оформил Сон Хын Мин.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2018. Группа F. 2-й тур

Южная Корея — Мексика — 1:2

Голы: 0:1 – Вела, 26 (пенальти), 0:2 – Эрнандес, 66, 1:2 – Мин, 90+3

Ранее сборная России по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Уругвая.