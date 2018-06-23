Зобнин купил юным футболистам билеты на матч Уругвай — Россия‍

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин купил воспитанникам Академии футбола имени Юрия Коноплева билеты на матч национальной команды со сборной Уругвая, который состоится в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

«Не получится в трех словах описать, как в Самаре любят футбол.

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Я много времени провел в Тольятти, вырос в академии имени Коноплева и купил ее воспитанникам билеты на матч с командой Уругвая. Сколько не скажу — пускай останется в секрете», — сказал Зобнин в беседе с журналистами.

Отмечается, что Зобнин является воспитанником тольяттинской академии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее Зобнин заявил, что национальная команда никого не боится на чемпионате мира по футболу.