Английские болельщики назвали ЧМ-2018 в России одним из лучших на их памяти
Болельщики сборной Англии поделились мнением о чемпионате мира — 2018 в России перед матчем команды с Панамой. Об этом сообщает ТАСС.
«Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фанзоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место», — сказал болельщик с именем Стив в интервью Sky News.
Другой болельщик также отметил свое восхищение мундиалем
«Все превосходно. Наслаждаюсь страной, наслаждаюсь оказываемым нам приемом и наслаждаюсь Нижним Новгородом», — подчеркнул он.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее в Департаменте спорта и туризма Москвы призвали 25 июня воздержаться от посещения площадки фестиваля болельщиков, которая находится на Воробьевых горах, из-за нехватки мест.