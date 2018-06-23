Английские болельщики назвали ЧМ-2018 в России одним из лучших на их памяти

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Болельщики сборной Англии поделились мнением о чемпионате мира — 2018 в России перед матчем команды с Панамой. Об этом сообщает ТАСС.

«Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фанзоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место», — сказал болельщик с именем Стив в интервью Sky News.

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Другой болельщик также отметил свое восхищение мундиалем

«Все превосходно. Наслаждаюсь страной, наслаждаюсь оказываемым нам приемом и наслаждаюсь Нижним Новгородом», — подчеркнул он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее в Департаменте спорта и туризма Москвы призвали 25 июня воздержаться от посещения площадки фестиваля болельщиков, которая находится на Воробьевых горах, из-за нехватки мест.