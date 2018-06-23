Мутко оценил организацию ЧМ-2018
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил организацию чемпионата мира по футболу в России, передает «РИА Новости».
«Все проходит на высоком уровне, нет никаких сбоев. От Международной федерации футбола (ФИФА) нет вопросов, все удовлетворены, наши коллеги из других стран удовлетворены. Мы ничего не ретушируем в России, понятно, что это наш дом, и мы прибрались перед визитом гостей. Но в целом иностранцы видят страну такой, какая она есть», — заявил чиновник.
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Мундиаль проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Мутко заявил, что сборной России нужно сохранить самоотдачу на ЧМ-2018.