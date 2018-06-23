В Москве ограничили движение около стадиона «Спартак»

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей и гостей столицы об ограничении движения около стадиона «Спартак». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что ограничения связаны с проведением футбольного матча между сборными Бельгии и Туниса.

Реклама

«В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов перекрыта», -— говорится в сообщении организации.

Как уточняется, ограничения по движению транспорта действуют на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улице Летной.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что движение транспорта на ул. Ильинка будет перекрыто 23 и 24 июня.