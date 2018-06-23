Неймар оскорбил капитана сборной во время матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика
Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар оскорбил капитана команды Тиаго Силву во время мачта группового этапа чемпионата мира по футболу против Коста-Рики, передает «Советский спорт».
Как сообщает Globo.com, поводом для конфликта послужил тот факт, что Силва вернул мяч костариканцам по ходу второго тайма.
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«Меня огорчило поведение Неймара», — признался защитник и рассказал, что нападающий его «проклял».
«Это эмоции, но было грустно видеть такое поведение по отношению ко мне», — заключил капитан национальной команды Бразилии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо рад играть в одной команде с Неймаром на ЧМ-2018.