Несколько помещений стадиона «Нижний Новгород» отдадут диспансеру после ЧМ-2018

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Несколько помещений стадиона «Нижний Новгород» отдадут врачебно-физкультурному диспансеру после чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

«В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона «Нижний Новгород» под размещение «Врачебно-физкультурного диспансера». В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тыс. кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов», — говорится в документе проекта стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

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