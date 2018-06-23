Игрок сборной Испании Рамос посетил необычную выставку в Санкт-Петербурге
Защитник сборной Испании Серхио Рамос посетил выставку портретов звезд мирового футбола «Подобно богам…», которая представлена в Тициановском зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, сообщает «Советский спорт».
На 40 полотнах известные футболисты изображены в образах исторических личностей. Некоторые произведения выполнены в стиле советского авангарда. В то числе, на выставке представлен портрет самого Рамоса.
Ранее Рамос выложил фотографию из Казани во время обеда.