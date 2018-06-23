Иностранные болельщики сняли номера в несуществующей гостинице
Шведские и аргентинские болельщики забронировали в Нижнем Новгороде номера в несуществующем отеле, сообщает NN.ru.
По информации издания, в результате гости чемпионата мира 2018 года в России остались без жилья.Туристам пришлось искать ночлег и просить помощи у нижегородцев.
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Отмечается, что фанатам помогли найти другие варианты проживания. МВД Нижегородской области ведет проверку по факту данного инцидента.
Ранее сообщалось, что двое аргентинских болельщиков приехали в Великий Новгород вместо Нижнего и пропустили игру национальной сборной на чемпионате мира — 2018.