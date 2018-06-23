Сотрудники НАТО смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что персонал штаб-квартиры организации в Брюсселе после работы смотрит матчи чемпионата мира 2018 года в России в резиденции альянса, сообщает ТАСС.

«Мы недавно переехали в это новое здание штаб-квартиры альянса, где сейчас работают свыше четырех тысяч человек. Площадь этой резиденции превышает два с половиной футбольных поля. И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране», — сказал Столтенберг.

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Также генсек в шутку отметил, что подобное времяпрепровождение является еще одним преимуществом членства в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что бойкот чемпионата мира 2018 года не удался.