Сербия подаст протест на судейство в матче ЧМ-2018 против команды Швейцарии
Футбольный союз Сербии подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу немецкого арбитра Феликса Бриха в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Швейцарии, сообщает ТАСС.
«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», — заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.
Функционер выразил недовольство тем, что ФИФА не запретила полузащитнику сборной Швейцарии Джердану Шакири выходить на встречу в бутсах с символикой Косово.
Шурбатович отметил, что сербы просили ФИФА запретить данный жест, однако в организации посчитали, что это не является политической акцией.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.