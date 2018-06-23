Исландские болельщики посвятили плакат игроку сборной России Дзюбе
Болельщики сборной Исландии сделали плакат в честь форварда команды России Артема Дзюбы, сообщает «Советский спорт».
Футболист изображен на плакате в шлеме с рогами. Также фанаты написали: «Невероятный Дзюба поможет вам победить».
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Российский форвард после двух туров группового этапа чемпионата мира забил два мяча. Следующую встречу команда России проведет 25 июня против сборной Уругвая. Матч пройдет в Самаре.
Ранее Дзюба отреагировал на заявление Американского антидопингового агенства (USADA) о том, что российскую команду необходимо проверить на допинг.