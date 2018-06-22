Дзюба расхохотался над просьбой USADA проверить сборную на допинг
Нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на заявление Американского антидопингового агенства (USADA) о том, что российскую команду необходимо проверить на допинг.
«Без комментариев», — сказал Дзюба в интервью 360tv.ru, расхохотавшись в трубку.
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Ранее руководитель USADA Тревис Тайгарт заявил, что футболистов сборной России необходимо проверить на применение допинга после выхода команды в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.