Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче ЧМ-2018 по футболу

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Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

На 5-й минуте встречи Александар Митрович вывел сборную Сербии вперед, после чего Гранит Джака на 53-й минуте сравнял счет в матче, а победу швейцарцам принес гол Джердана Шакири.

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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2018. Группа Е. 2-й тур

Сербия — Швейцария — 1:2

Голы: 1:0 — Митрович, 5; 1:1 — Джака,53; 1:2 — Шакири, 90

Ранее сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.