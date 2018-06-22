Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче ЧМ-2018 по футболу
Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».
На 5-й минуте встречи Александар Митрович вывел сборную Сербии вперед, после чего Гранит Джака на 53-й минуте сравнял счет в матче, а победу швейцарцам принес гол Джердана Шакири.
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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.
Чемпионат мира — 2018. Группа Е. 2-й тур
Сербия — Швейцария — 1:2
Голы: 1:0 — Митрович, 5; 1:1 — Джака,53; 1:2 — Шакири, 90
Ранее сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.