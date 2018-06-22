Стадион «Санкт-Петербург» в пятницу посетили более 64 тысяч зрителей
На матче между сборными Бразилии и Коста-Рики был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург», сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что на встрече присутствовало 64 468 зрителей.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.
Повторение рекорда! ���� #ЧМ2018 pic.twitter.com/jM6dn6L29I— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 22 июня 2018 г.