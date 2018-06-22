Экс-игрок сборной Аргентины оценил красоту Москвы

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Экс-игрок сборной Аргентины и московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что Россия изменилась в лучшую сторону.

«Россия очень изменилась — и, самое главное, в лучшую сторону. Появились новые части города, разрослась Москва-Сити — раньше я ее такой не видел. Столица России стала очень красивой.

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Местные жители относятся к нам просто чудесно, так что, повторюсь: я просто счастлив на этом чемпионате мира», — сказал Кавенаги.

Ранее Кавенаги оценил выступление сборной России на чемпионате мира — 2018.