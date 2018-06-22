Сборная Нигерии обыграла команду Исландии на ЧМ-2018
Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Исландии со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018, который проходит в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
Дубль в составе нигерийцев оформил бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса, отличившийся на 49-й и 76-й минутах.
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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию игры.
Чемпионат мира — 2018. Группа D. 2-й тур
Нигерия — Исландия — 2:0
Голы: 1:0 — Муса — 49; 2:0 — Муса — 76;
Ранее сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.