Сборная Нигерии обыграла команду Исландии на ЧМ-2018

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Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Исландии со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018, который проходит в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Дубль в составе нигерийцев оформил бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса, отличившийся на 49-й и 76-й минутах.

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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию игры.

Чемпионат мира — 2018. Группа D. 2-й тур

Нигерия — Исландия — 2:0

Голы: 1:0 — Муса — 49; 2:0 — Муса — 76;

Ранее сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.