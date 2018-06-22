Дзюба назвал сборную Аргентины командой среднего уровня и «не претендентом» на победу

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Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение аргентинской команды от сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сразу говорил, что Хорватия уверенно обыграет Аргентину. У Аргентины много индивидуально сильных игроков, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент.

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Сейчас многие будут ругаться, но где Криштиану, а где Лео? Они оба недосягаемы ни для кого, но Криштиану на ступеньку чуть повыше», — сказал Дзюба в прямом эфире на официальной странице сборной России «ВКонтакте».

Ранее глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2018 года в России.