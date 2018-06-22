Экс-игрок сборной Аргентины: счастлив за Дзюбу и Самедова на ЧМ-2018
Экс-игрок сборной Аргентины и московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в интервью «Газете.Ru» оценил выступление сборной России на чемпионате мира — 2018.
«Молодцы! Вы уже квалифицировались в плей-офф и играете очень хорошо.
Я очень счастлив за Артема Дзюбу и за Александра Самедова, с которыми выступал вместе за «Спартак». Сейчас они переживают отличный момент, надеюсь, все будет хорошо и в дальнейшем.
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Я же буду надеяться и ждать победы Аргентины», — сказал Кавенаги.
Ранее Артем Дзюба установил рекорд ЧМ-2018 по выигранным единоборствам.