Экс-игрок сборной Аргентины назвал Месси лучшим игроком в мире

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Экс-игрок сборной Аргентины и московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в интервью «Газете.Ru» оценил выступление Лионеля Месси в матчах группового этапа чемпионата мира — 2018.

«Месси — это лучший игрок мира, и неудачное выступление на одном мундиале не изменит моего мнения о нем.

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Лео ведь не играет в одиночку. Проблема здесь коренится в действиях всей команды, а не только Месси. Давайте надеяться, что в третьем матче Аргентина сможет, наконец, показать хороший футбол и одержать свою первую победу в России.

Если же нет, то нас ждет неласковый прием дома. Но что поделать — это футбол, здесь возможно абсолютно все», — сказал Кавенаги.

Ранее глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Месси на чемпионате мира 2018 года в России.