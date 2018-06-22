Экс-игрок сборной Аргентины назвал Месси лучшим игроком в мире
Экс-игрок сборной Аргентины и московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в интервью «Газете.Ru» оценил выступление Лионеля Месси в матчах группового этапа чемпионата мира — 2018.
«Месси — это лучший игрок мира, и неудачное выступление на одном мундиале не изменит моего мнения о нем.
Лео ведь не играет в одиночку. Проблема здесь коренится в действиях всей команды, а не только Месси. Давайте надеяться, что в третьем матче Аргентина сможет, наконец, показать хороший футбол и одержать свою первую победу в России.
Если же нет, то нас ждет неласковый прием дома. Но что поделать — это футбол, здесь возможно абсолютно все», — сказал Кавенаги.
Ранее глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Месси на чемпионате мира 2018 года в России.