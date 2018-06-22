Аргентинский болельщик извинился за оскорбление россиянки

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Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови, оскорбивший россиянку, публично извинился за произошедшее. Об этом сообщает газета «Известия».

Фанат ранее выложил видео, на котором просит российскую девушку, которая не знает испанского языка, произнести несколько неприличных фраз.

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«Я ничего не имею против женщин, это была плохая шутка. Хочу извиниться перед всеми. Перед русским народом, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей, моей женой... Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек», — приводит слова аргентинца Ciudad Magazine.

По заверениям Пенови, видео предназначалось только для друзей.

«К сожалению, оно попало в сеть. Мы сделали много таких видеороликов. Что касается возраста той девушки — дело не в нем, тем более я не видел ее документов. Я был не прав, независимо от того, была ли она совершеннолетней», — подчеркнул болельщик.

Виновник инцидента признался, что после случившегося не знает, как смотреть в глаза своей жене и детям по возвращении в Аргентину.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что болельщику сборной Бразилии Эдуарду Нуньесу, оскорбившему россиянку, грозит уголовное дело.