В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Литвы о провале бойкота ЧМ-2018

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Депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился мнением о словах министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, заявившего, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года не удался.

«Мы все видим, что чемпионат проходит блестяще, как с точки зрения организации, так и качества игры. Все команды приехали, готовятся. Мы слышали комментарии, которые давали руководители национальной сборной, федерации, президент Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Все с восторгом отзываются о чемпионате мира», — цитирует Газзаева RT.

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По словам депутата, чемпионат мира в России может стать самым лучшим в истории турнира.

«Начиная с 2010 года, все пытались как-то давить на то, чтобы в России чемпионат мира не проходил. Но я думаю, сегодня те миллионы болельщиков, которые приехали, довольны и видят нашу доброжелательность. Они понимают, что наша страна абсолютно открытая и проблем здесь не существует. По моему мнению, этот чемпионат мира по качеству один из самых представительных», — заключил он.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.