Бразильскому фанату грозит уголовное дело за оскорбление россиянки

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Болельщику сборной Бразилии Эдуарду Нуньесу, оскорбившему россиянку, грозит уголовное дело, сообщает «Советский спорт».

По информации Globo, прокуратура Бразилии обратилась в военную полицию с просьбой возбудить уголовное дело против фаната. Отмечается, что Нуньеса обвиняют в расизме и сексуальных домогательствах.

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Группа бразильских болельщиков выложили в соцсетях видеозапись, на которой они окружили россиянку на Никольской улице в Москве и начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес девушки. Женщина, не понимая значения фраз, пыталась повторить их.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки.